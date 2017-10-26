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Технологии
Ракетный противолодочный комплекс «Тайфун»
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    Ракетный противолодочный комплекс «Тайфун»

    16:03  26 Октября 2017
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    «Тайфун» — это проект ракетного противолодочного комплекса (РПК) с баллистической ракетой и ядерной бомбой в качестве боевой части. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Во второй половине 50-х годов прошлого века с началом работ по ускоренному созданию в Соединенных Штатах стратегической подводной ракетно-ядерной системы «Поларис» противолодочная оборона из частной проблемы ВМФ превратилась в одну из главнейших национальных задач СССР. К концу десятилетия правительство Советского Союза постановило создать новые типы кораблей и оружия противолодочной обороны.

    Кроме этого, в 1958 году было поручено проработать вопрос создания береговой противолодочной системы с глубинной бомбой со специальным зарядом для защиты от проникновения подводных лодок потенциального противника на советские военно-морские базы с использованием гидроакустической линии «Ухта».    

    Результат не заставил себя долго ждать. Разработчик НИИ-1 (главный конструктор — Н.П. Мазуров) продемонстрировал научно-исследовательские работы под наименованием «Тайфун», подтвердив принципиальную возможность создания ракет для береговой противолодочной системы. Предполагалось, что при оснащенности мощными специальными зарядами ракеты могли бы применяться и против надводных кораблей потенциального противника, например, в целях срыва высадки десанта неприятеля.

    Ракетный противолодочный комплекс «Тайфун»

    В 1959 году между НИИ-1 и заводом «Баррикады» был заключен договор. Были зарегистрированы следующие индексы на разработку:

    — БР-219 — стационарная пусковая установка для системы «Тайфун»;
    — БР-221 — транспортно-заряжающая машина для стационарной установки системы «Тайфун»;
    — БР-222 — подвижная пусковая установка системы «Тайфун-1»;
    — БР-223 — транспортно-заряжающая машина для пусковой установки системы «Тайфун-1».

    Однако дальнейший дискуссионный анализ продемонстрировал, что применение специального заряда с использованием пусковой установки и ракеты «Тайфун» будет небезопасным для обеих сторон конфликта. Оказалось, что подводные взрывы могли бы вызвать значительное радиоактивное заражение местности. Более того, ядерный взрыв в акватории, которая прилегает к военно-морской базе, мог бы серьезно повредить размещенные на дне моря и на побережье гидроакустические средства, в том числе и стационарные. И это не говоря уже о том, что в результате взрыва будут уничтожены свои же корабли, которые оказались в опасной зоне.

    Исходя из всех рисков и опасностей, после рассмотрения в 1959 году результатов предварительных проработок нескольких вариантов ракет с различной максимальной дальностью пуска, работы по проекту «Тайфун» были прекращены. Ракетный противолодочный комплекс «Тайфун» для доставки глубинных бомб со спецзарядом так и не был реализован.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #ссср #армия #техника
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