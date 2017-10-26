Порошенко потребовал в кратчайшие сроки раскрыть дело о покушении на Мосийчука

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Киев, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов страны как можно скорее расследовать обстоятельства взрыва в Киеве, в результате которого пострадал нардеп Игорь Мосийчук.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва у телеканала «Эспрессо». Искренне желаю выздоровления раненым, — говорится в сообщении президента в Twitter. — Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление».

Щиро бажаю одужання пораненим. Рішуче вимагаю від правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий і жорстокий злочин. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2017

Ранее телеканал «Эспрессо» опубликовал видео взрыва в центре Киева при покушении на Мосийчука.

Украинские следователи назвали три основные версии взрыва в Киеве, среди которых оказалась и «рука Москвы». Сам Мосийчук также считает, что в произошедшем виноваты именно российские спецслужбы.