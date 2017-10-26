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Пилоты ВВС Болгарии отказались летать на МиГ-29: эксперт обвинил Украину
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    Пилоты ВВС Болгарии отказались летать на МиГ-29: эксперт обвинил Украину

    17:41  26 Октября 2017  /обновлено: 17:42  26 Октября 2017
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    Болгарские летчики боятся летать на МиГ-29

    Москва, 26 октября. Военные летчики авиабазы «Граф Игнатьево» в Болгарии отказались совершать плановые тренировочные полеты на самолетах МиГ-29, заявив, что чувствуют себя неуверенно за штурвалами «устаревших» истребителей четвертого поколения. Об этом сообщают болгарские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

    В Минобороны Болгарии подтвердили, что в настоящее время все полеты на авиабазе «Граф Игнатиев» «заморожены», однако рассматривают действия пилотов как невыполнение приказа. Позднее министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов выразил негодование в связи данной ситуацией, отметив, что армия — это «не детский сад». Он также добавил, что нынешние проблемы в ВВС Болгарии появились «не вчера», однако долгое время никто не обращал на них внимания. Кроме того, у болгарских летчиков фактически отсутствует должное число часов налета на этих военных самолетах.

    Комментируя данную ситуацию, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что Болгария получила истребители МиГ, когда была членом Варшавского договора, и обвинил Украину в неспособности квалифицированно обслуживать технику. Эти истребители были произведены еще в советские времена. Кроме того, обслуживанием этих МиГов занималась украинская компания «Укринмаш», которая является одним из подразделений концерна «Укроборонпром».

    В 2016 году «Укринмаш» выиграла тендер на поставку комплектующих и расходных материалов для поддержания летной годности истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии.

    Однако Украина разорвала все связи с российскими предприятиями, которые производят новые запчасти для данного типа истребителей, поэтому компания «Укринмаш» не способна квалифицированно обслуживать МиГи.

    Леонков также напомнил, что в авиапарке ВВС США есть самолеты МиГ-29, которые достались им в подарок от бывших соцстран Варшавского договора. Американцы называют этот истребитель одним из лучших самолетов своего класса, характеризуя его как высокоманевренный легкий истребитель для завоевания превосходства в воздухе.

    «А выражения типа «брезгуют», «советское наследие», — это все ерунда, это — пропаганда», — сказал Леонков в комментарии изданию «Свободная пресса».

    Он также добавил, что проблема болгарских ВВС состоит в том, что их боевая авиация не проходила модернизацию и ремонт, в результате чего истребители просто самоуничтожались.

    Автор: Алексей Громов
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