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Киев, 26 октября. Глава «Национальной партии» и идеолог полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко продает в ВСУ бронекатера, не предназначенные для боевых действий.

Речь идет о катерах, построенных на заводе «Кузня на Рыбальском», который принадлежит Порошенко. Примечательно, что использование именно этих катеров и предполагалось тактикой «волчья стая».

В интервью украинскому изданию Билецкий заявил, что бронекатера Порошенко — это «фантастическая история». Политик утверждает, что на «деньги США» на заводе производят легкобронированные катера, предназначенные для борьбы на несудоходных речках с наркотрафиком, пишет «Политнавигатор» со ссылкой на Skrypin.ua.

Эти суда поставляются, в том числе, в бывшие советские среднеазиатские республики.

«Вопрос, почему НАБУ и так далее этим не занимаются, не знаю. (...) То есть это небоевые суда, которые никоим образом не относятся к классу боевых кораблей. Мало того, это плоскодонные катера с чрезвычайно низкой мореходностью», — заявил Билецкий.

В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят четыре легких бронекатера типа «Гюрза-М», построенные заводом «Кузня на Рыбальском». Именно эти суда входят в так называемую «волчью стаю», силами которой ВМС Украины предполагают бороться с флотом Российской Федерации в Черном море.