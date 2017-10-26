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«Пьяные» елочные игрушки поступили в продажу в Британии
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    «Пьяные» елочные игрушки поступили в продажу в Британии

    15:20  26 Октября 2017
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    «Пьяные» елочные игрушки поступили в продажу в Британии

    Лондон, 26 октября. Жители Британии начали активную подготовку к наступающему Рождеству и Новому году. В стране уже начали продавать елочные украшения, мишуру и гирлянды.

    В этом году продавцы предложили англичанам необычные новогодние сувениры: елочные игрушки «только для взрослых», заполненные алкоголем на любой вкус. Жители Соединенного Королевства смогут приобрести стеклянные шары с джином, виски и даже водкой.

    Стоимость одного такого шара — 24 доллара. Однако все украшения можно покупать партиями — сразу по несколько штук в упаковке. Один такой набор будет стоить всего 41 доллар.

    Ожидается, что ближе к новогодним праздникам «пьяные наборы» выйдут на международный рынок и будут продаваться в каждой стране.

    Автор: Дима Оленин
    #алкоголь #новый год
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