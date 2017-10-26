«Пьяные» елочные игрушки поступили в продажу в Британии

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Лондон, 26 октября. Жители Британии начали активную подготовку к наступающему Рождеству и Новому году. В стране уже начали продавать елочные украшения, мишуру и гирлянды.

В этом году продавцы предложили англичанам необычные новогодние сувениры: елочные игрушки «только для взрослых», заполненные алкоголем на любой вкус. Жители Соединенного Королевства смогут приобрести стеклянные шары с джином, виски и даже водкой.

How would you like to #win a set of gin baubles from The @LakesDistillery? Visit our Facebook page to enter: https://t.co/lWTMXhZvyL pic.twitter.com/4t1TWdufBu — Newcastle Airport (@NCLairport) October 24, 2017

Стоимость одного такого шара — 24 доллара. Однако все украшения можно покупать партиями — сразу по несколько штук в упаковке. Один такой набор будет стоить всего 41 доллар.

Ожидается, что ближе к новогодним праздникам «пьяные наборы» выйдут на международный рынок и будут продаваться в каждой стране.