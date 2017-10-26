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Nissan испытала беспилотный автомобиль на улицах Токио 
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    Nissan испытала беспилотный автомобиль на улицах Токио 

    15:22  26 Октября 2017  /обновлено: 15:26  26 Октября 2017
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    Nissan испытал автомобиль на общих дорогах

    Токио, 26 октября. Японский автопроизводитель Nissan испытал седан Infiniti Q50 с системой автономного вождения на дорогах Токио, сообщили в компании.

    Предполагается, что беспилотный автомобиль может поступить в продажу уже в 2020 году. Технология, которой он оснащен, позволяет машине самостоятельно передвигаться по улицам города и магистралям с момента введения водителем адреса пункта назначения до его достижения.

    Искусственный интеллект Infiniti Q50, внедренный в прототип применяет 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров, а также 6 лазерных сканеров. Кроме того, автомобиль способен анализировать сложные сценарии движения в режиме онлайн.

    Nissan испытал автомобиль на общих дорогах

    Отмечается, что при активизации автопилота руль прячется в аппаратную панель, а водительское сидение можно отбросить для удобной поездки.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #токио #nissan #автопилот #эксперимент
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