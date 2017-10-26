Униженные и оскорбленные: НАТО чувствует себя обманутой учениями «Запад-2017»
Вашингтон, 26 октября. Североатлантический альянс ощущает себя обманутым Россией и обвиняет Москву в сознательном занижении официального числа участников военных учений «Запад-2017». Представители блока намерены поделиться своим мнением относительно данной темы на ближайшей встрече Совета Россия — НАТО. Об этом пишет таблоид Die Welt.
Авторы статьи утверждают, что НАТО опечалена и обвиняет российскую сторону в том, что она специально не назвала точные данные о количестве участников на российско-белорусских учениях.
По словам одного из дипломатов, Североатлантический альянс планирует обсудить эту тему на встрече Совета Россия — НАТО в четверг, передает RT.
«Мы предельно четко скажем, что мы думаем о таком поведении», — передает таблоид слова представителей военного блока.
Согласно официальной информации, полученной из Москвы, в учениях «Запад-2017» в прошлом месяце должны были участвовать 12,7 тыс. военных.
Журналисты газеты отмечают, что на учения, в которых принимают участие от 13 тыс. военных, нужно допускать наблюдателей ОБСЕ.
На деле, уверяет издание, по внутренним подсчетам НАТО, в учениях участвовали «много десятков тысяч» военных.
Сообщается, что такую оценку альянс дал на основании фотографий, сделанных со спутника.