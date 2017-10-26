Протаранивший кинотеатр в Екатеринбурге противник «Матильды» признан невменяемым

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Екатеринбург, 26 октября. 39-летнего казака Дениса Мурашова, который протаранил на грузовике кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, а потом пытался его взорвать, признали невменяемым.

К такому выводу пришли специалисты по итогам судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает Ura.ru.

«Гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — цитирует издание помощника руководителя СКР по Свердловской области Максима Чалкова.

Уголовное дело против Мурашова было возбуждено после того, как 4 сентября он на автомобиле протаранил двери кинотеатра «Космос», а затем поджег машину, ожидая, что она взорвется. В автомобиль он предваритеьно поместил три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином и дрова. При диверсии Мурашов пострадал и обратился в больницу, где и был задержан.

Следователи выяснили, что Мурашов состоял в православной секте, провозглашающей последнего императора – Николая Романова – новым миссией. В СКР отметили, что после экспертизы уголовное дело с постановлением о направлении в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в прокуратуру Свердловской области.