Клинцевича рассмешили публикации СМИ о захвате Прибалтики Россией за 36 часов: Слишком долго

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Российские политики и эксперты обсудили публикации зарубежных СМИ в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». В частности, аналитическое издание National Interest опубликовало статью, авторы которой рассмотрели вероятность войны НАТО и России в Прибалтике. Эксперты утверждают, что российская армия способна захватить три прибалтийских государства с использованием обычных видов вооружений в течение всего 36 часов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил публикацию подобного рода заметки антироссийскими настроениями на Западе.

«Это такой психологический тренд, связанный с разжиганием деструктивных процессов вокруг России и русофобии. Конечно, ее нужно «упаковать» в некие сценарии», — объяснил Клинцевич.

«Это просто смешно, — сказал парламентарий, отвечая на вопрос ведущей о способности России захватить Прибалтику за 36 часов. — Слишком долго, это раз. Второе, Англия передала 120 старых, 80-х годов, БТРов и РДМов и 36 единиц более тяжелой техники. Они не представляют, с военной точки зрения, никакой опасности. Там нет полноценных вооруженных сил, которые смогли бы обеспечить безопасность своей страны. По размерам прибалтийские страны схожи с субъектами Российской Федерации», — заключил Франц Клинцевич.

Парламентарий сказал, что у него вызывает озабоченность формирование определенного стереотипа в иностранной прессе.