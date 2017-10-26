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Политика
Клинцевича рассмешили публикации СМИ о захвате Прибалтики Россией за 36 часов: Слишком долго
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    Клинцевича рассмешили публикации СМИ о захвате Прибалтики Россией за 36 часов: Слишком долго

    15:43  26 Октября 2017
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    В Совфеде назвали смешными публикации СМИ про способность России захватить Прибалтику за 36 часов

    Российские политики и эксперты обсудили публикации зарубежных СМИ в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». В частности, аналитическое издание National Interest опубликовало статью, авторы которой рассмотрели вероятность войны НАТО и России в Прибалтике. Эксперты утверждают, что российская армия способна захватить три прибалтийских государства с использованием обычных видов вооружений в течение всего 36 часов.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил публикацию подобного рода заметки антироссийскими настроениями на Западе.

    «Это такой психологический тренд, связанный с разжиганием деструктивных процессов вокруг России и русофобии. Конечно, ее нужно «упаковать» в некие сценарии», — объяснил Клинцевич.

    «Это просто смешно, — сказал парламентарий, отвечая на вопрос ведущей о способности России захватить Прибалтику за 36 часов. — Слишком долго, это раз. Второе, Англия передала 120 старых, 80-х годов, БТРов и РДМов и 36 единиц более тяжелой техники. Они не представляют, с военной точки зрения, никакой опасности. Там нет полноценных вооруженных сил, которые смогли бы обеспечить безопасность своей страны. По размерам прибалтийские страны схожи с субъектами Российской Федерации», — заключил Франц Клинцевич.

    Парламентарий сказал, что у него вызывает озабоченность формирование определенного стереотипа в иностранной прессе.

    «Господа [НАТО], мы не будем смотреть, как вы сосредотачиваете какие-то силы и средства на границе. Мы будем обеспечивать безопасность своей страны. В случае военного противостояния Прибалтика перестанет существовать. Если говорить военным языком, исходя из заданного генералом [американского] тренда, связанного с угрозами РФ. Слава богу, это все фантазии, никто не собирается нападать на Россию, Прибалтика — это наш сосед, с которым мы дружим», — заключил Франц Клинцевич.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #нато #политика
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