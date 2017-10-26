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Нидерланды отказались рассекретить документы по делу о крушении Boeing в Донбассе
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    Нидерланды отказались рассекретить документы по делу о крушении Boeing в Донбассе

    15:18  26 Октября 2017
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    Нидерланды отказались рассекретить документы по делу о крушении Boeing в Донбассе

    Москва, 26 октября. Представитель Государственного совета Нидерландов Герт-Ян Клапвик заявил, что власти страны не будут рассекречивать ряд документов, связанных с катастрофой Boeing-777 компании Malaysia Airlines в Украине в июле 2014 года.

    «Государственный совет постановил, что министерство безопасности и юстиции приняло правильное решение не раскрывать ряд документов, связанных с делом о крушении рейса MH17», — сказал представитель ведомства.

    Отметим, что правительство страны должно ознакомиться с мнением Госсовета по каждому законопроекту. При этом рекомендации ведомства не являются обязывающими.

    Катастрофа Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Напомним, ранее МИД РФ обвинил Нидерланды в предвзятом расследовании крушения Boeing в Донбассе

    Автор: Тимур Румянцев
    #нидерланды #boeing-777
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