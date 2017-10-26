Российский «спутник-инспектор» сможет уничтожать боевые сателлиты США

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Москва, 26 октября. В настоящее время на орбиту вокруг Земли выдвинут новейший российский «спутник-инспектор», который сможет выполнять сложные маневры на орбите и осматривать другие космические спутники. В случае обнаружения особо опасных сателлитов военного назначения «спутник-инспектор» сможет даже снять их с орбиты или уничтожить.

В настоящее время, рассказал военный эксперт Алексей Леонков, Россия превосходит все остальные космические державы в данной технологии — в то время как в США и Китае подобные космические системы только разрабатываются, РФ уже вывела «спутник-инспектор» на орбиту. Это весьма актуально, поскольку Вашингтон отказался подписывать соглашение о демилитаризации космоса.

«Понятное дело, что инспекция спутников есть двойного назначения, можно просто инспектировать спутники, их техническое состояние, — рассказал Леонков телеканалу «Подмосковье 360°». — Но есть и военная направленность. Если мы обнаруживаем спутник военного назначения — не только разведывательного, но и ударного — это так называемый «удар с орбиты» в рамках концепции США — при обнаружении такого средства, которое выдает себя за гражданское, оно должно быть либо снято с орбиты, либо уничтожено».

Ранее проведенные испытания показали, что спутник успешно маневрирует на орбите — он отстыковался от выведшей его на орбиту платформы «Космос-2519», после чего вернулся к ней и проинспектировал. «Спутники-инспекторы» рассматривают в качестве важного сдерживающего элемента в космической гонке.