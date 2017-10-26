Ирак: «Хашд аш-Шааби» разграбили государственные учреждения в Синджаре

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Синджар, 26 октября. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» после захвата езидского района Синджар начали грабить государственные офисы.

Представитель курдских сил пешмерга Касым Шешу сообщил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» после захвата района Синджар практически сразу начала громить офисы государственных учреждений, несмотря на данное ранее обещание не трогать социально значимые объекты.

Шииты создали в езидском районе ряд контрольно-пропускных пунктов для того, чтобы ограничить перемещение населения. Отмечается, что курды-езиды опасаются повторения геноцида, который учинили в Синджаре боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в августе 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.