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Ирак: «Хашд аш-Шааби» разграбили государственные учреждения в Синджаре
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» разграбили государственные учреждения в Синджаре

    15:12  26 Октября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» разграбили государственные учреждения в Синджаре

    Синджар, 26 октября. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» после захвата езидского района Синджар начали грабить государственные офисы.

    Представитель курдских сил пешмерга Касым Шешу сообщил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» после захвата района Синджар практически сразу начала громить офисы государственных учреждений, несмотря на данное ранее обещание не трогать социально значимые объекты.

    Шииты создали в езидском районе ряд контрольно-пропускных пунктов для того, чтобы ограничить перемещение населения. Отмечается, что курды-езиды опасаются повторения геноцида, который учинили в Синджаре боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в августе 2014 года.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» разграбили государственные учреждения в Синджаре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #езиды #синджар
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