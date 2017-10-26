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Москва, 26 октября. Военный эксперт Владимир Щербаков пояснил, создание базы ВМФ РФ на Курилах является стратегически важным решением.

Военный эксперт рассказал, что Курильские острова приобретают все большее стратегическое значение для Российской Федерации, они открывают доступ к оперативному простору в Тихом океане. При СССР там базировалась дивизия морской пехоты, но после развала Союза произошло значительное сокращение группировки войск на Дальнем Востоке.

Эксперт отметил, что такие ключевые объекты, как Курилы, остались без надежной защиты, пишет RT. Именно поэтому создание военно-морской базы в данном регионе является абсолютно верным стратегическим решением.

Даже не смотря на заявления Запада о наращивании военного присутствия на Курилах это надо было сделать уже давно, заявил Щербаков. Не следует забывать, что строительство базы ВМФ РФ может спровоцировать волну недовольства со стороны Японии.