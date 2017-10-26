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Путин заявил о повышении риска кибератак в глобальном масштабе
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    Путин заявил о повышении риска кибератак в глобальном масштабе

    14:50  26 Октября 2017  /обновлено: 14:51  26 Октября 2017
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    Путин заявил о повышении риска кибератак в глобальном масштабе

    Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и глобальный масштаб кибератак.

    Выступая на заседании Совета безопасности РФ заявил, что «уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».

    Напомним, ранее издание «URA.RU» сообщало, что США обвинили Россию в кибератаках на 21 штат во время выборов, а Британия обвинила Иран в кибератаке на парламент страны в июне этого года

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #кибератаки #киберпреступления
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