Путин заявил о повышении риска кибератак в глобальном масштабе

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Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост угроз в киберпространстве и глобальный масштаб кибератак.

Выступая на заседании Совета безопасности РФ заявил, что «уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».

Напомним, ранее издание «URA.RU» сообщало, что США обвинили Россию в кибератаках на 21 штат во время выборов, а Британия обвинила Иран в кибератаке на парламент страны в июне этого года