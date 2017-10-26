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Милонов: Поклонской не стоит воспринимать Собчак как серьезного политика
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    Милонов: Поклонской не стоит воспринимать Собчак как серьезного политика

    15:04  26 Октября 2017
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    Милонов: Поклонская должна понять, что Собчак уже не исправить

    Депутат Государственной думы Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак, позиционирующей себя как кандидата в президенты на выборах 2018 года. Ранее Собчак на своей странице в социальной сети Facebook вступила с Поклонской в заочную дискуссию по крымскому вопросу. По мнению Поклонской, своими «искрометными» текстам и заявлениями Собчак пытается втянуть ее в публичную полемику, выливая «порцию грязи, гнева, раздражения на свою страну». Депутат Госдумы Виталий Милонов советует Поклонской не пытаться исправить Собчак, которая в своей предвыборной программе апеллирует исключительно к «политическому отребью».

    В своем обращении Поклонская напоминает Собчак различные оскорбительные эпитеты, которыми телеведущая в свое время «награждала» россиян. Но народ не «быдло», заявляет Поклонская.

    «Народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как вы «ласково» любите его называть, а люди, которые являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма является референдум в Крыму», — цитирует «Газета.ру» запись Поклонской в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

    «Чтобы вести за собой людей их надо просто любить. Или хотя бы уважать», — напутствует Поклонская свою оппонентку.

    Милонов: Поклонская должна понять, что Собчак уже не исправить

    По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, Ксению Собчак уже не изменишь, и Поклонской даже не стоит пытаться это делать.

    «Мне кажется, нужно просто изначально понять, что из себя представляет «кандидат Собчак», — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы просто относимся к ее высказываниям, как будто «кандидат Собчак» — это кандидат большинства или, по крайней мере, значимой части общества. На самом деле, хотя, может, сама она так и не считает, — она кандидат условно тех, кто выступает с откровенно русофобской точки зрения, будучи все равно россиянами. Поэтому в данной ситуации я вынужден, к сожалению, констатировать — не надо пытаться скорректировать Собчак, ее уже ничего не исправит. И Наталья Владимировна просто должна понять, что в России есть плюрализм мнений, и, к сожалению, есть не только 99% людей, но есть еще и 1%, который принадлежит ко всем видам меньшинств, ко всем видам как раз не генетического, а политического отребья, которое у нас есть. Так что не надо так сильно переживать, самое главное — не надо воспринимать слова Ксении Анатольевны как слова серьезного федерального политика».

    Милонов: Поклонская должна понять, что Собчак уже не исправить

    По мнению Милонова, для Собчак вся ее «предвыборная кампания» не более чем корпоратив, который она ведет для своих немногочисленных сторонников, и относиться к этому нужно соответственно.

    «Это голос «Дома-2», даже части «Дома-2» — такие тоже у нас есть. Так что ничего страшного не будет, поскольку таких людей, как Собчак, всерьез никто не воспринимает. Это новые ролевые игры с «Домами-2», с жизнью за стеклом — сейчас выбрали претендента для них. Ну, она и продолжает играть — для нее это некий корпоратив, который она сейчас ведет для своих сторонников — для любителей скабрезностей», — резюмировал Виталий Милонов.

    Автор: Ирина Петрова
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