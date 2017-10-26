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Политика
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Украина
Ушел из жизни один из самых богатых людей Украины
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    Ушел из жизни один из самых богатых людей Украины

    15:09  26 Октября 2017
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    Ушел из жизни один из самых богатых людей Украины

    Киев, 26 октября. В Запорожье скончался один из самых богатых людей Украины Виталий Сацкий. Его состояние в 2015 году оценивалось в 128 миллионов долларов.

    Глава металлургического комбината «Запорожсталь» скончался на 88 году жизни, он возглавлял одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины на протяжении 26 лет, сообщают украинские СМИ.  

    Отмечается, что бывший директор «Запорожстали» числился в списке Forbes как один из самых богатых людей на Украине. В рейтинге за 2015 год Сацкий с личным капиталом в 128 миллионов долларов расположился на 35-м месте.

    Кроме того, он являлся автором более 200 научных работ и публикаций, а также и одной монографии в области металлургии. Имя Сацкого носит ежегодная регата, проводящаяся в Запорожье с 2000 года.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #запорожье #сацкий
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