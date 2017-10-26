СК РФ назвал причину задержания директора РАМТ Апфельбаум

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Москва, 26 октября. Директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум задержали по делу режиссера Кирилла Серебренникова, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к хищению бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодежного театра», — констатировала представитель СК РФ.

По словам Петренко, обвинение будет предъявлено Апфельбаум в ближайшее время. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое было организовано группой. Следователи намерены потребовать для нее избрание меры пресечения.