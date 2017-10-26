СК РФ назвал причину задержания директора РАМТ Апфельбаум
Москва, 26 октября. Директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум задержали по делу режиссера Кирилла Серебренникова, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к хищению бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодежного театра», — констатировала представитель СК РФ.
По словам Петренко, обвинение будет предъявлено Апфельбаум в ближайшее время. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое было организовано группой. Следователи намерены потребовать для нее избрание меры пресечения.