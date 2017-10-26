Захарова посоветовала главе МИД Великобритании, как «спастись» от RT

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Москва, 26 октября. В ходе своего еженедельного брифинга спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова порекомендовала министру внешнеполитического ведомства Великобритании Борису Джонсону надеть «шапку-невидимку», чтобы «не попасть в кадр RT».

Официальный представитель российского ведомства посоветовала Джонсону спрятаться за шапкой-невидимкой, чтобы не попасть в кадр RT.

Напомним, ранее глава британского МИД заявил, что считает «позором» участие британских парламентариев в эфирах RT.

В середине октября Джонсон сообщил, что Великобритания не может построить нормальные отношения с российской стороной, но считает необходимым поддерживать диалог.

Тогда же британский министр подтвердил, что Лондон не имеет никаких доказательств того, что Россия причастна к кибератакам на Соединенное Королевство. Впрочем, это не помешало ему обвинить Москву «в недружественном поведении».