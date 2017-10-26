В Меджлисе назвали незаконной передачу Украине Крыма

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Киев, 26 октября. Представители запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» заявили о незаконной передаче Крыма Украине.

По их словам, полуостров никогда не должен был принадлежать Украине.

В эфире телеканала ATR представленный юристов Синавер Кадыров рассказал, что еще в 1954 году Крым был незаконно передан Украинской ССР. Однако после распада Советского союза полуостров должен был стать полностью самостоятельной республикой.

По словам Кадырова, Крым оказался под контролем Киева в нарушение прав жителей полуострова, поскольку они не принимали участие в определении будущего полуострова.

В СССР было принято решение об упразднении всех актов, которые могли хоть как-то ограничить права национальных меньшинств. Однако после распада СССР Украины отказалась следовать постановлениям.

Ранее сообщалось, что осужденный за экстремизм Умеров рассказал о планах поехать в Крым.

1 Организация запрещена на территории РФ.