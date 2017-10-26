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Столтенберг объяснил осложнение отношений НАТО и России
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    Столтенберг объяснил осложнение отношений НАТО и России

    15:25  26 Октября 2017
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    Столтенберг объяснил осложнение отношений НАТО и России

    Брюссель, 26 октября. Кризис на Украине остается главной причиной осложнения отношений России и Североантлантического альянса, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов.

    «Союзники по НАТО и Россия продолжают иметь разногласия по Украине и урегулированию этого конфликта, который глубоко и сильно влияет на безопасность в североатлантическом регионе и остается главной причиной текущего сложного состояния отношений между Россией и НАТО», — обратил внимание представитель Североантлантического альянса.

    Столтенберг объяснил осложнение отношений НАТО и России

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Москва готова к честному взаимодействию как с Евросоюзом, так и с НАТО, и с США. Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству, «несмотря на русофобские настроения определенной части элит на Западе».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #украина #нато #столтенберг #кризис
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