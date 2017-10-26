Путин: Россияне ждут от правоохранительных органов активных действий в борьбе с криминалом

В Избранное

Москва, 26 октября. Граждане России ждут от органов внутренних дел наступательных и результативных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами.

«От органов внутренних дел общество ждет наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками», - сказал президент.

Он также отметил, что для эффективной работы системы МВД должно быть налажено взаимодействие с гражданским обществом, с органами власти всех уровней.

Встреча в Кремле с высшими офицерами и прокурорами проходит по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.