Путин: Россияне ждут от правоохранительных органов активных действий в борьбе с криминалом
Москва, 26 октября. Граждане России ждут от органов внутренних дел наступательных и результативных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами.
«От органов внутренних дел общество ждет наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками», - сказал президент.
Он также отметил, что для эффективной работы системы МВД должно быть налажено взаимодействие с гражданским обществом, с органами власти всех уровней.
Встреча в Кремле с высшими офицерами и прокурорами проходит по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.