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Путин: Россияне ждут от правоохранительных органов активных действий в борьбе с криминалом
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    Путин: Россияне ждут от правоохранительных органов активных действий в борьбе с криминалом

    14:34  26 Октября 2017
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    Путин: Россияне ждут от правоохранительных органов активных действий в борьбе с криминалом

    Москва, 26 октября. Граждане России ждут от органов внутренних дел наступательных и результативных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами.

    «От органов внутренних дел общество ждет наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками», - сказал президент.

    Он также отметил, что для эффективной работы системы МВД должно быть налажено взаимодействие с гражданским обществом, с органами власти всех уровней.

    Встреча в Кремле с высшими офицерами и прокурорами проходит по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #мвд
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