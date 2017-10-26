Логика революции: покушение на Мосийчука может стать началом зачистки радикалов на Украине

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В прямом эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале председатель украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга назвал Игоря Мосийчука «убежденным нацистом» и предсказал скорую зачистку всех радикалов в Незалежной.

Украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Верховной рады Василий Волга поделился своим мнением об Игоре Мосийчуке. Политик особо подчеркнул, что сформировал свою позицию по поводу Мосийчука на основании личного опыта общения с ним.

«Это убежденный нацист и параноидальная личность. В нем живет что-то человеконенавистническое. Он не только готов убивать людей, которые думают не так, как он, но также — по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление — движется по пути самоубийства и тащит за собой всех, кого только может. Здесь (в эфире «Время покажет» — прим. ФАН) прозвучала мысль, что покушение на Мосийчука могли организовать люди, которые не любят Украину. Что-то очень странное получается. Что же, это создание любит Украину? Их много таких любителей Украины. Всякий разговор они начинают с крика о том, что они любят Украину, а ты нет. Но если они действительно любят Украину, то за три с половиной года их правления она должна была стать богаче, безопаснее, сильнее. Мосийчук — лицо современной Украины, зараженной нацисткой паранойей. Судим не по словам, а по делам. Под крики о любви к Украине такие люди разрушают страну», — заявил Волга.

Рассуждать на нынешнем этапе, кто именно стоит за покушением на Мосийчука, малопродуктивно. У него имеется масса врагов, напоминает Волга. Рано или поздно кто-то из них просто обязан был попробовать «убрать» темпераментного нардепа. Покушение на Мосийчука также было неизбежным, потому что того требует логика самой политической жизни на Украине. Всякая революция подчиняется определенным законам, и украинская «революция достоинства» здесь не исключение.