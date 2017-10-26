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Политика
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Украина
Логика революции: покушение на Мосийчука может стать началом зачистки радикалов на Украине
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    Логика революции: покушение на Мосийчука может стать началом зачистки радикалов на Украине

    14:40  26 Октября 2017
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    Логика революции: покушение на Мосийчука может стать началом зачистки радикалов на Украине

    В прямом эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале председатель украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга назвал Игоря Мосийчука «убежденным нацистом» и предсказал скорую зачистку всех радикалов в Незалежной.

    Украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Верховной рады Василий Волга поделился своим мнением об Игоре Мосийчуке. Политик особо подчеркнул, что сформировал свою позицию по поводу Мосийчука на основании личного опыта общения с ним.

    «Это убежденный нацист и параноидальная личность. В нем живет что-то человеконенавистническое. Он не только готов убивать людей, которые думают не так, как он, но также — по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление — движется по пути самоубийства и тащит за собой всех, кого только может. Здесь (в эфире «Время покажет» — прим. ФАН) прозвучала мысль, что покушение на Мосийчука могли организовать люди, которые не любят Украину. Что-то очень странное получается. Что же, это создание любит Украину? Их много таких любителей Украины. Всякий разговор они начинают с крика о том, что они любят Украину, а ты нет. Но если они действительно любят Украину, то за три с половиной года их правления она должна была стать богаче, безопаснее, сильнее. Мосийчук — лицо современной Украины, зараженной нацисткой паранойей. Судим не по словам, а по делам. Под крики о любви к Украине такие люди разрушают страну», — заявил Волга.

    У Мосийчука имеется масса врагов

    Рассуждать на нынешнем этапе, кто именно стоит за покушением на Мосийчука, малопродуктивно. У него имеется масса врагов, напоминает Волга. Рано или поздно кто-то из них просто обязан был попробовать «убрать» темпераментного нардепа. Покушение на Мосийчука также было неизбежным, потому что того требует логика самой политической жизни на Украине. Всякая революция подчиняется определенным законам, и украинская «революция достоинства» здесь не исключение.

    «Мы видим в действии логику революции. Революция, пожирает своих детей. Стабилизировать ситуацию на Украине нельзя, не ликвидировав всех радикалов. К сожалению, ликвидировать их можно только физически — никакой другой ликвидации, как показывает история, они не поддаются. Как это ни ужасно, но этот кровавый процесс уже начался. Украинские радикалы сами довели страну до такого состояния, что их стало необходимо зачистить», — подводит итог Волга.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #мосийчук #зачистка #время покажет #виталий волга #радикалов
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