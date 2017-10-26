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Политика
Клинцевич ответил на обвинение украинского политолога в «присутствии» РФ в Донбассе
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    Клинцевич ответил на обвинение украинского политолога в «присутствии» РФ в Донбассе

    14:33  26 Октября 2017
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    Клинцевич в прямом эфире ответил на обвинение украинского политолога в «присутствии» РФ в Донбассе

    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» объяснил украинскому политологу Василю Вакарову появление «российской» военной техники в Донбассе. Ранее политолог обратился к российской стороне с просьбой вывести войска из зоны конфликта.

    «Я обращаюсь к вооруженным силам Российской Федерации, к политикам. Пожалуйста, заберите свои войска, свою технику с территории Донбасса. Пожалуйста, давайте мы прекратим военные действия на территории Украины. Это реальная вещь. Тогда вы [Россия] покажете всему миру мирное настроение, реальное мирное настроение. Я вам говорю, вам, Российской Федерации, вы — агрессор», — заявил Вакаров.

    Пыл Вакарова остудил российский парламентарий.

    Клинцевич в прямом эфире ответил на обвинение украинского политолога в «присутствии» РФ в Донбассе

    «Я должен вам сказать в 58-й раз: Российской Федерации на территории Украины нет, это раз. Второе, техника, которая сегодня находится, как вы говорите, в Донбассе, — это фронтовые комплекты военных округов Советского Союза. Что я могу сказать? Это одинаковая техника, которая расположена по территории всего Советского Союза, по всем бывшим союзным республикам. Такая техника есть в Армении, Грузии, Азербайджане», — объяснил Клинцевич.

    Также он спросил у политолога, представляет ли он себе, что такое фронтовой комплект. Это, по словам Клинцевича, необходимый набор амуниции и техники, который был бы использован в случае военного противостояния с другими государствами. Член Совфеда напомнил, что на территории бывших союзных республик есть склады со снарядами, обмундированием, оружием.

    «Сегодня, когда мы говорим об Украине, это были самые совершенные округа конца 80-х годов, начала 90-х. Мы понимали, что это самое западное, самое мощное направление Советского Союза», — подытожил Клинцевич.

    Автор: Михаил Блинов
    #донбасс #украина #политика
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