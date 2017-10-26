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Политика
Захарова обвинила Киев в культурной агрессии против русского языка
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    Захарова обвинила Киев в культурной агрессии против русского языка

    14:57  26 Октября 2017
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    Захарова обвинила Киев в культурной агрессии против русского языка

    Москва, 26 октября. В настоящее время власти Украины проводят культурную агрессию против русскоязычного населения, началом которой стал новый украинский закон «Об образовании», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Нет сомнений, подчеркнула она, что проведенный киевскими властями закон направлен именно против русскоязычного меньшинства на Украине.

    Напомним, закон об образовании запрещает преподавание на языках меньшинств, кроме младшей школы. Ранее возмущение в связи с этим выразили страны Европы, диаспоры которых проживают на Украине.

    Захарова обвинила Киев в культурной агрессии против русского языка

    «Киевский режим обещает Бухаресту, Софии, Варшаве, Будапешту, что их соотечественникам на Украине в части языка ничего не грозит, — сообщила Захарова. — Тогда у нас вопрос: а кому же грозит? Получается, эти меры направлены против русскоязычного населения Украины и русского языка».

    Захарова сравнила такие действия с поведением фашистских режимов, распространившихся в Европе в 30-е годы прошлого века.

    «Это элементы конкретной культурной агрессии Киева в адрес конкретной этнокультурной группы и конкретных людей, — подчеркнула Захарова. — Это средневековье в самом ужасном проявлении, которое от лозунгов перешло уже в сознание людей на Украине».

    Захарова обратилась к властям европейских стран, указав на происходящее на Украине.

    «Многонациональность — богатство Украины, — отметила она. — Но там никак не могут этого понять».

    Захарова обвинила Киев в культурной агрессии против русского языка

    Напомним, после принятия закона «Об образовании» венгерская сторона заявила, что заручится поддержкой Польши для того, чтобы понять вопрос о разрыве соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В населенном венгерской диаспорой украинском Закарпатье прошли митинги в поддержку отделения Закарпатья от Украины, которые косвенно поддержал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отказавшийся встретиться с министром иностранных дел Украины Климкиным, чтобы обсудить ситуацию.

    Автор: Валентин Меликов
    #захарова
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