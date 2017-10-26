Сирия как территория нового большого кризиса: что США приготовили Дамаску после падения ИГ

В Избранное

Борьба с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) в Сирии уже вступила в финальную стадию, однако многие другие проблемы по мере уничтожения террористов звучат все актуальнее: это, например, курдский вопрос, а также послевоенное устройство страны. По мнению ряда западных СМИ, противостояние двух главных внешних участников, действующих на территории САР, — России и Соединенных Штатов — также не уйдет с повестки и после ликвидации ИГИЛ1.

Дело в том, что стороны преследуют разные, если не противоположные цели на Ближнем Востоке. В то время как ВКС РФ вместе с правительственной Сирийской арабской армией (САА) ведут операции против террористических группировок, рассчитывая вернуть республику в состояние мира и при этом сохранить ее целостность, США и их страны-союзники по международной коалиции пытаются вновь разжечь плавно затухающий конфликт и разбить Сирию на части. Таким образом, деятельность Вашингтона, действительно, является противодействием работе авиационной группировки РФ, борющейся с международным терроризмом, и российских дипломатов, двигающих процесс политического урегулирования конфликта.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что в ближайшем, по крайней мере, будущем цели Соединенных Штатов в ближневосточном регионе останутся прежними. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт подчеркнул, что их деятельность все так же будет направлена против сохранения целостности арабской республики и, соответственно, против ее легитимного правительства.

Для достижения данных целей, отвечающих геополитическим амбициям Вашингтона, он будет задействовать все возможные средства и ресурсы. И одним из них еще довольно долгое время будет оставаться «Исламское государство», убежден эксперт. Безусловно, группировка вскоре потеряет территории в САР, но тогда остатки отрядов террористов уйдут в подполье, откуда продолжат вести борьбу правительством Сирии.

«США продолжат применять против Башара Асада весь свой арсенал. Одним из методов воздействия останется ИГ1, но уже как подпольная структура. Сейчас оно исчезает как квазигосударство, но это все же не равнозначно его полному уничтожению. Поэтому еще предстоит борьба со всевозможными ячейками, агентами и подпольными группами террористов. Другим инструментом войны против Дамаска по-прежнему будет Сирийская свободная армия (ССА) — под ее контролем находятся территориальные анклавы, куда она не пускает представителей властей страны. Фактически такие районы находятся под внешним управлением США».

Благодаря инициативам российской стороны были сформированы зоны безопасности, и бои на линиях соприкосновения между силами Башара Асада и «Свободной армии» прекратились, однако дальнейшее урегулирование того вопроса, кто именно должен контролировать оккупированные регионы, остается проблемой. Еще одним инструментом, применяемым США с целью расчленить арабскую республику и ослабить законное правительство САР, являются курды, проблема определения статуса которых также остается актуальной.

«Курдские территории тоже находятся под контролем Вашингтона. Соответственно, Штаты будут всячески препятствовать тому, чтобы в эти районы вернулась легитимная власть официального Дамаска. Они будут стремиться к усугублению этого разделения Сирии: возможно, что занимаемые ССА и SDF территории, находясь под одним управлением, не будут взаимодействовать между собой. США будут пытаться и дальше раскалывать Сирию на независимые от Дамаска районы».

Помимо использования подконтрольных им сил внутри самой Сирии, американцы будут также продолжать действовать извне, отмечает Александр Перенджиев. Так, для максимального ослабления арабской республики, а также дискредитации ее законной власти Вашингтон продолжит раскручивать в СМИ тему химического оружия, которое якобы использует сирийская армия. Кроме того, Штаты будут пытаться воздействовать и на экономику страны, препятствуя восстановлению промышленности и других сфер жизни Сирии.

«Стопроцентно против САР будут введены новые санкции. Никакой поддержки от Запада не получат даже простые сирийские граждане. Помощь будет только политически обусловленной: очень может быть, что деньги будут вкладываться в развитие инфраструктуры тех районов, которые занимают курды или боевики ССА. Таким образом, любая деятельность США будет мешать работе российской стороны, которая, напротив, помогает Сирии вернуться к мирной жизни».

1 Организация запрещена на территории РФ.