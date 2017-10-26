Почти как робот: военный эксперт рассказал о возможностях нового бронеавтомобиля «Атлет»

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Испытания перспективного российского бронеавтомобиля нового поколения «Атлет», который придет на смену семейству «Тигр», стартуют в 2019 году, заявил генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий. Самым главным в новом транспортном средстве, скорее всего, станет новый боевой модуль, считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Нами открыта опытно-конструкторская работа «Атлет», которую между собой мы называем «Тигр-2». Надеемся, что в следующем году мы эту машину вам уже покажем в виде прототипа, а уже через два года приступим к ее испытаниям», — подчеркнул представитель компании-производителя бронемашин «Тигр».

Также стало известно, что в отличие от «Тигра», новая машина обзаведется повышенной баллистической и противоминной защитой. Кроме того, «Атлет» будет обладать увеличенной на две тонны грузоподъемностью.

«Тут нужно говорить о целом комплексе изменений, которые затронут новый броневик. Все мы понимаем, что улучшенная противоминная и баллистическая защита потребует усиления днища и корпусных бронелистов, что значительно увеличит вес самого автомобиля. Соответственно, нужны новые колеса, рессоры и двигатель. Вопрос еще в том, какова будет мощность новой силовой установки — 230, 280 или же 400 лошадиных сил, но модернизация точно будет», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Собеседник ФАН считает, что помимо улучшения ходовых качеств автомобиля, специалисты «Военно-промышленной компании» скорее всего, установят совершенно новый, универсальный боевой модуль.

«Я думаю, стоит ожидать новую пушку повышенного калибра и новый ПТУР с ракетами «Вихрь» или «Атака». Будут устанавливаться навигационный комплекс с лазерным и оптическим прицелом, новый радар, который позволит обнаружить противника на больших расстояниях. Но важно тут другое, «Атлет» явно получит новую систему обнаружения, опознавания и слежения за целью. Объясню — в установку вводится образ и параметры предполагаемых целей, далее машина располагается в окопе, а оператор уходит подальше. Когда сенсоры и вычислительная машина боевого модуля находит цель по заданным параметрам, она начинает автоматически сопровождать ее и открывает огонь по необходимости. Почти как робот», — продолжает Литовкин.

По словам военного аналитика, на выставке «Армия-2017» ВПК представила первый прототип такого боевого блока на базе бронеавтомобиля «Тигр». Это была десантно-штурмовая версия машины, которая может поставляться силам специального назначения РФ.

«Я не знаю, как точно будет выглядеть «Атлет» и будет ли он обладать такими же свойствами, но разработка действительно отличная и можно предполагать, что она будет испытана в войсках. Кстати, подобных машин я видел много, их производят в США, в Европе и даже у Южной Африки есть соответствующие разработки, однако ни у кого кроме России нет таких боевых модулей, как у нас, с системой автозахвата и сопровождения цели. Так что будущее «Атлета» мне видится очень радужным», — заключил эксперт.

Напомним, «Тигр» — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью.