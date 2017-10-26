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Директор РАМТ Апфельбаум стала фигуранткой дела Серебренникова
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    Директор РАМТ Апфельбаум стала фигуранткой дела Серебренникова

    14:32  26 Октября 2017  /обновлено: 14:33  26 Октября 2017
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    Директор РАМТ Апфельбаум стала фигуранткой дела Серебренникова

    Москва, 26 октября. Фигуранткой дела о хищении средств, выделенных на проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова, стала директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

    «Апфельбаум находится в Следственном комитете, с ней проводятся следственные действия по делу о хищении средств, выделенных на проект «Платформа», — рассказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

    Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Апфельбаум была задержана во время допроса по делу Серебренникова в Следственном комитете. Согласно версии правоохранительных органов, именно она несет ответственность за выдачу Минкультуры госконтракта на 214 миллионов рублей «Седьмой студии» режиссера. Известно, что часть от этой суммы была похищена.

    Директор РАМТ Апфельбаум стала фигуранткой дела Серебренникова

    Напомним, ранее в Мосгорсуде заявили, что продюсер Екатерина Воронова, которую СКР также рассматривает в качестве доверенного лица Серебренникова, скрывается в Латвии.




     

    Автор: Тимур Румянцев
    #серебренников
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