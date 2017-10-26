Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ город Ат-Табия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ город Ат-Табия

    14:40  26 Октября 2017
    434

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ город Ат-Табия

    Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов еще один город к востоку от Евфрата.

    Сирийские военные источники сообщают об успешном освобождении населенного пункта Ат-Табия, расположенного на восточном берегу Евфрата, от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Отмечается, что поддержку при продвижении правительственных войск Сирии оказывала российская военная авиация.

    Источник подчеркивает, что Сирийская арабская армия вплотную приблизилась к территориям, которые контролируют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ город Ат-Табия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #саа #дейр эз-зор #ат-табия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        368
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        127
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4530
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        262