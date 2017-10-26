Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ город Ат-Табия

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Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов еще один город к востоку от Евфрата.

Сирийские военные источники сообщают об успешном освобождении населенного пункта Ат-Табия, расположенного на восточном берегу Евфрата, от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Отмечается, что поддержку при продвижении правительственных войск Сирии оказывала российская военная авиация.

Источник подчеркивает, что Сирийская арабская армия вплотную приблизилась к территориям, которые контролируют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.