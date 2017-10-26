Путин: Боевые действия против террористов в Сирии показали возможности ВКС РФ

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Москва, 26 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия против террористов в Сирии продемонстрировали возросшие возможности ВКС России.

Владимир Путин, выступая на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов, заявил, что российская армия демонстрирует «качественно возросшие возможности».

«Боевые действия против террористов - а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских военно-космических сил, нашей армии и флота», — отметил глава государства.

Необходимо и дальше укреплять военный потенциал, внедряя новые перспективные системы вооружения и повышая эффективность боевой учебы, добавил президент.

Путин напомнил, что в тесном взаимодействии с сирийскими властями и зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, идут процессы политического урегулирования и гражданского примирения.