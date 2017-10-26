Около 20 противников «Матильды» прошли крестным ходом по Симферополю

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Симферополь, 26 октября. Несколько десятков человек собрались в центре столицы Крыма, где расположены два кинотеатра, начавшие показ скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Активисты принесли с собой иконы с изображением членов семьи российского императора Николая II. В основном в толпе были представительницы женского пола. Собравшиеся также развернули несколько плакатов со словами протеста против показа «Матильды».

«Мы протестуем против демонстрации кощунственного фильма», — заявил один из участников протеста агентству РИА Новости.

Прибывшие на место проведения акции сотрудники полиции попросили участников убрать плакаты. Собравшиеся не стали оказывать сопротивление. Они направились к Александро-Невскому собору, сфотографировались у памятника Сергию Радонежскому и разошлись по домам.

Напомним, что показ фильма «Матильда» начался в четверг, 26 октября. В центре сюжета – история любви российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.