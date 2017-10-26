Видео взрыва при покушении на Мосийчука опубликовано в Сети

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Киев, 26 октября. Телеканал «Эспрессо» опубликовал видео взрыва в центре Киева при покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

На видео засняты как 10 секунд до срабатывания взрывного механизма, так и события, которые происходят на месте трагедии после детонации.

Зрители на записи могут увидеть улицу Адама Мицкевича, по которой идет человек мимо припаркованных автомобилей и мопеда. Вскоре дверь рядом стоящего здания открывается, и из нее выходят трое мужчин: вероятно, второй — депутат Мосийчук. В этот момент и срабатывает взрывчатка.

На следующих кадрах запечатлены мопед и автомобиль в огне. У крыльца лежат два тела — один человек ранен (Мосийчук), второй убит. Депутата оттаскивают подальше от места взрыва.

На грохот сбегаются испуганные люди. Очевидцы пытаются оценить состояние человека, лежащего без дыхания на крыльце, а также опасливо оглядываются на горящий автомобиль. Вскоре к месту трагедии приносят огнетушитель и ликвидируют пламя.

Зрители видео выразили соболезнования погибшему прохожему (он появляется первым в ролике), который стал случайно жертвой нападения на Мосийчука.

«Жаль парня, который просто мимо шел и никого не трогал, основной удар как раз по нему пришелся», — пишут пользователи Youtube.

Впрочем, есть и такие, кто не верит, что депутат не знал о взрывчатке:

«Все ясно. Если бы хотели подорвать Мосийчука, мопед поставили бы напротив входа. А так это неудавшийся самоподрыв ради пиара».

«Мне одному показалось, что камера очень правильно установлена, чтобы было видно весь сюжет? Киевнаучфильм в действии».