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Собчак оставил послание для дочери на шпиле Петропавловской крепости
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    Собчак оставил послание для дочери на шпиле Петропавловской крепости

    14:19  26 Октября 2017
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    Собчак оставил послание для дочери на шпиле Петропавловской крепости

    Санкт-Петербург, 26 октября. В Санкт-Петербурге на шпиле Петропавловской крепости спрятана позолоченная капсула с письмом Анатолия Собчака, которое он написал для своей дочери Ксении. Об этом рассказал заслуженный летчик России Вадим Базыкин в эфире телепередачи «Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

    По словам Базыкина, в 1995 году Анатолий Собчак передал ему капсулу с письмом, когда летчик должен был на вертолете поднять отреставрированного ангела на вершину шпиля собора в Петропавловской крепости. Данное послание можно будет вскрыть только в 2045 году, когда Ксении Собчак исполнится 64 года.

    «Интрига очень долгая. Эту капсулу будут доставать в 2045 году», — сказал летчик.

    Базыкин также добавил, что Анатолий Собчак написал письмо в стихах, которые имеют глубокий смысл.

    Напомним, Анатолий Собчак умер в возрасте 63 лет от острой сердечной недостаточности. Письмо было заложено на шпиле Петропавловской крепости незадолго до его смерти.

    Автор: Алексей Громов
    #письмо #петропавловская крепость #анатолий собчак #ксения
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