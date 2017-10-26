Москва надеется на объективность доклада ООН о применении химоружия в Сирии

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Москва, 26 октября. Кремль надеется, что доклад ООН о применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне будет объективным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы ждем от любых докладов, которые готовятся специализированными международными структурами, объективности», — подчеркнула она.

Напомним, во вторник Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, что вызвало «разочарование» со стороны западных партнеров.

Срок мандата истекает в ноябре. До его продления Россия предложила изучить результаты, к которым специалисты пришли в ходе расследования происшествия в сирийском городе Хан-Шейхун. В начале апреля сирийская оппозиция заявила о применении там химоружия и сообщила о 80 погибших и 200 раненых.

Совет Безопасности инициативу российской стороны не поддержал. Тогда представители РФ и решили воспользоваться своим правом заблокировать продление мандата миссии. Доклад о результатах расследования химических атак, в частности, инцидента в провинции Идлиб, должен быть представлен до 26 октября.