Путин рассказал о предотвращенных ФСБ 43 терактах и 30 пойманных шпионах

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Москва, 26 октября. В течение текущего года сотрудники ФСБ предотвратили в России 43 террористических преступления и пресекли деятельность 30 сотрудников иностранных разведывательных служб. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру», — подчеркнул Путин.

По его словам, в текущем году были уничтожены несколько десятков и задержаны около 800 членов действовавших на территории России террористических бандформирований. Сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность 66 террористических ячеек.

Кроме того, активная борьба велась против агентов иностранных спецслужб на территории России. Контрразведывательная работа, рассказал Путин, показала очень серьезные результаты.

«За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок, более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами», — сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что для эффективной защиты национальных интересов необходима «глубокая работа по линии Службы внешней разведки», которая бы позволила «добывать и анализировать имеющуюся и поступающую информацию, прогнозировать развитие событий в разных регионах мира, тем более вблизи наших границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны».

Ранее, как сообщало Ura.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал противодействие возвращающимся в Россию террористам «Исламского государства»1 приоритетной задачей российских спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.