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Сергей Степашин: Может, вообще не стоило увольнять Кобелева из «Динамо»
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    Сергей Степашин: Может, вообще не стоило увольнять Кобелева из «Динамо»

    14:01  26 Октября 2017
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    Сергей Степашин: Может, вообще не стоило увольнять Кобелева из «Динамо»

    Москва, 26 октября. Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал тренерские перестановки в футбольном клубе.

    «Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск», — заявил Степашин «Известиям».

    Напомним, 7 октября Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо». Его место занял работавший с молодежным составом Дмитрий Хохлов. 

    Сергей Степашин: Может, вообще не стоило увольнять Кобелева из «Динамо»

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #москва #динамо #кобелев #степашин #калитвинцев
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