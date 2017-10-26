Сергей Степашин: Может, вообще не стоило увольнять Кобелева из «Динамо»

Москва, 26 октября. Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал тренерские перестановки в футбольном клубе.

«Вы знаете, смена главного тренера — всегда тонкий момент. Я был на матче с «Локомотивом» (0:3), после которого отправили в отставку Калитвинцева. И проблема была не в том, что мы проиграли с разгромным счетом. А в том, что игры не было. Но всегда нужно правильно чувствовать момент, когда надо менять тренера. Например, смени мы тренера в позапрошлом сезоне чуть пораньше — возможно, избежали бы вылета в ФНЛ. А может быть, вообще не надо было увольнять Андрея Кобелева, которого я, кстати, поздравляю с недавно прошедшим днем рождения. Возможно, Андрей смог бы в эти последние три тура набрать очки и удержать команду в элите. По крайней мере если уж и надо было его менять, то в начале недельного цикла, чтобы у нового тренера было достаточно времени на подготовку к следующему матчу. Как это было сейчас у Хохлова перед игрой со «СКА-Хабаровск», — заявил Степашин «Известиям».