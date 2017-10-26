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Политика
СМИ назвали дату досрочных выборов в Каталонии
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Курс на дестабилизацию и попытка сорвать выборы: Fox News намеренно обвинили РФ в «экспорте» боевиков ИГИЛ
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    Курс на дестабилизацию и попытка сорвать выборы: Fox News намеренно обвинили РФ в «экспорте» боевиков ИГИЛ

    14:54  26 Октября 2017
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    Курс на дестабилизацию и попытка сорвать выборы: Fox News намеренно обвинили РФ в причастности к ИГИЛ

    Американские СМИ назвали Россию «крупнейшим поставщиком боевиков для ИГИЛ1 в Сирии и Ираке», сославшись на опубликованный вашингтонской консалтинговой компанией Soufan Group доклад. Как передает Fox News, число с 2015 года число боевиков из РФ в рядах террористов возросло до 3 тысяч 417.

    Кандидат социологических наук, член Общественной палаты РФ (4-го созыва) Алексей Гришин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей проанализировали доклад и пришли к выводу, что американская телекомпания намеренно умолчала о пяти тысяч террористов из Евросоюза и Центральной Азии, чтобы попытаться создать дестабилизирующий антироссийский фон для западного сообщества.

    Американские СМИ назвали Россию «крупнейшим поставщиком боевиков для ИГИЛ

    В своей истории репортеры Fox News напомнили «об опасениях российских спецслужб, вызванных угрозой, которую могут нести боевики, повоевавшие на стороне «Исламского государства»1 (ИГ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и захотевшие вернуться на родину», то есть в Россию. Также речь идет «о связанных с ИГ1 экстремистах на Северном Кавказе». В общем, Fox News решили сделать сборную солянку. Разумеется, в России не отрицают, что были лица, решившиеся присоединиться к террористической группе. Не отрицают и того, что вернувшиеся боевики, не совершившие убийств, находятся на реабилитации. На Северном Кавказе регулярно проводятся спецрейды и операции по выявлению боевиков и их уничтожению, чтобы не допустить проникновение террористов в регионы России.

    Как сообщает «Газета.ру», в Кремле усомнились в достоверности данных компании Soufan Group о воюющих в Сирии на стороне террористов россиянах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не совсем понятно, «насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены, и что было взято за основу, какими источниками информации располагает эта организация».

    Курс на дестабилизацию и попытка сорвать выборы: Fox News намеренно обвинили РФ в причастности к ИГИЛ

    Но американский аналитический центр Soufan, о докладе котором ФАН сообщал ранее, опубликовал данные, согласно которым на сторону боевиков перешли по пять тысяч граждан Евросоюза и Центральной Азии, три тысячи уроженцев Иордании, 1 тысяча 623 гражданина Марокко, 3 тысячи 244 выходца из Саудовской Аравии, 1,5 тысячи граждан Турции, а также шведы, швейцарцы, британцы, французы, австралийцы, австрийцы, бельгийцы, немцы, датчане — всего — граждане более 100 стран.

    «Понятно, почему Россию назвали главным поставщиком боевиков - идет идеологическое противостояние, развернута антироссийская кампания. Россия для них виновата во всем: от невыхода США на ЧМ-2018 по футболу до выборов, которые проиграла Хиллари Клинтон,  — комментирует для ФАН Алексей Гришин. — Нужно отметить, что в западной статистике зачастую русским или российским по старой привычке называется все, кто говорит на нашем языке. Мы сталкиваемся с этим в любой статистике, будь то даже мигранты, проживающие в Евросоюзе. Их никто и никогда не делил на украинцев и белорусов до последнего времени — в связи с событиями на Украине и введением безвиза. А уж на Ближнем Востоке, все те, к кому можно было обращаться по-русски, даже если люди плохо говорят на нашем языке, все считались россиянами и русскими: казахи, таджики, узбеки. Они в разной степени владеют русским. Когда внутри ИГИЛ велась пропагандистская работа, средства, выделяемые на пропаганду и охват республик Центральной Азии, практически не выделялись на работу на национальных языках — это дорого и малоэффективно. А пропагандистская работа на русском покрывала часть Восточной Европы и Центральную Азию. И здесь тоже ставился знак равенства между русскоязычными и россиянами. А как мы с вами знаем, это большая разница. Именно поэтому цифры могут быть некорректными».

    Курс на дестабилизацию и попытка сорвать выборы: Fox News намеренно обвинили РФ в причастности к ИГИЛ

    Разумеется, в докладе представлены страны, чьи граждане говорят на русском языке и являются нашими ближайшими соседями. На русском языке говорят жители Латвии, Литвы, Туркменистана, Украины, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии. На нем говорят на Аляске, в Нью-Йорке, в Канаде, Великобритании, Германии, Польше, Болгарии, Израиле, Турции, Малайзии и ряде стран Азии. И это далеко не означает, что эти люди — россияне. Кроме того, исследование проводил именно американский центр, поэтому верить в его 100% непредвзятость, основываясь на постоянные сообщения местных СМИ — «во всем виновата Россия» — не приходится.

    «Огромное количество боевиков прибыло с территории Британии и бывших британских колоний. Мы знаем, что огромное количество боевиков — франкоговорящие. Тем более, прошедшие через ЕС. Это арабы третьего и четвертого поколения, которые осели во Франции и даже получили гражданство. Они выехали в ИГ воевать за исламские и арабские интересы, так как не смогли адаптироваться во Франции. На мой взгляд, цифры о России взяты с потолка. Тем более что в заголовок была вынесена именно Россия, хотя данные говорят о том, что большинство террористов приехали в ИГ из Евросоюза и Центральной Азии, и остаются в группировке по сей день, — подчеркивает собеседник ФАН Алексей Гришин. — Задача доклада — показать, что Россия воюет против ИГ со своими же гражданами. Крайне важно, чтобы европейское сообщество сделало именно такой вывод в преддверие выборов в РФ: якобы правительство не контролирует свои собственные территории, своих граждан, и вообще в России больше антиправительственное движение. Вот, что показывает этот доклад. Западная общественность должна убедиться в шаткости нынешней российской власти, в готовящихся беспорядках».

    Доклад не направлен на дестабилизацию сознания российских граждан

    Собеседник подчеркивает, что доклад не направлен на дестабилизацию сознания российских граждан.

    «Вмешательство в наши выборы уже началось. Мы знаем огромное количество программ, позволяющих осуществлять деятельность, находясь на территории США, но сменить геолокацию на Россию. То, что сейчас происходит, это грубое и неприкрытое вмешательство в предстоящие выборы», — резюмировал Гришин.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алиса Яковлева
    #путин #россия #сша #сирия #клинтон #игил #песков #ирак #гришин
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