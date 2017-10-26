Ирак: начались первые столкновения с боевиками ИГ в провинции Анбар

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Багдад, 26 октября. Иракская армия атакует позиции боевиков «Исламского государства»1 с четырех направлений.

Командование иракских правительственных сил заявило о начале наступательной операции на западе страны. Агентство «Ас-Сомария» сообщило о заявлении премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади, что перед боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) поставлен выбор «сдаться или умереть». Основными направлениями наступления названы населенные пункты Каим и Равва.

Также иракские войска намерены зачистить от игиловцев районы Аль-Обейди, Саада, Аль-Карабля, заводы по производству цемента и фосфатные предприятия. Отмечается, что армейцы, ополчение и федеральная полиция наступает с четырех направлений, а также со стороны северной провинции Ниневия.

1 Организация запрещена на территории РФ.