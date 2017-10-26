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Украинский политолог раскритиковал киевскую власть в прямом эфире российского ТВ
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    Украинский политолог раскритиковал киевскую власть в прямом эфире российского ТВ

    14:19  26 Октября 2017
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    Украинский политолог раскритиковал киевскую власть в прямом эфире российского ТВ

    Украинский политолог Василий Вакаров в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» раскритиковал действующий киевский режим и обвинил его в неспособности обеспечить безопасность собственных граждан.

    Собравшиеся в студии обсуждали взрыв в центре Киева, в результате которого пострадал народный депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

    «Я плачу налоги, и платят налоги все граждане Украины. Мы платим на содержание спецподразделений, на обеспечение безопасности граждан, на свою оборону мы тратим в этом году более 130 миллиардов гривен. И вопрос у меня к моим руководителям, руководителям моей страны: или они эти деньги разворовывают, либо они не доходят до тех людей, которые должны обеспечивать безопасность, либо они некомпетентны. Я скажу такую фразу: не надо искать след черной кошки в темной комнате, тем более, если его там нет. При чем здесь Москва?» — задался вопросом Вакаров.

    Вакаров напомнил, что Украина потеряла более 800 миллионов долларов в результате взрывов на складе боеприпасов под Винницей.

    Напомним, Мосийчук получил травмы в результате взрыва накануне вечером. В СБУ назвали инцидент «терактом», а сам Мосийчук заявил о «причастности к взрыву российских спецслужб». В результате инцидента погибли два человека.

     

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #мосийчук #политика
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