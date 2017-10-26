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Сирия: российские военные доставили более трех тонн гуманитарного груза в провинцию Дамаск
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    Сирия: российские военные доставили более трех тонн гуманитарного груза в провинцию Дамаск

    13:48  26 Октября 2017
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    Сирия: российские военные доставили более трех тонн гуманитарного груза в провинцию Дамаск

    Москва, 26 октября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Дарваша.

    В военном ведомстве России сообщили, что за минувшие сутки российские военнослужащие привезли жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск более трех с половиной тонн продуктов питания. Военные врачи РФ оказали помощь 206 жителям Сирии.

    Отмечается, что сотрудники военной полиции обеспечили безопасность гуманитарному конвою, который доставил по линии ООН груз в населенные пункты Аль-Джизе и Тель-Гехаб провинции Даръа. Груз общим весом в 147 тонн содержал хозяйственные принадлежности и продовольствие.

    Сирия: российские военные доставили более трех тонн гуманитарного груза в провинцию Дамаск

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #гумпомощь #дамаск
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