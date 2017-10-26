Путин обсудит с Совбезом безопасность информационных систем — Песков

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Москва, 26 октября. Российский лидер Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета безопасности РФ, посвященное работе средств связи и информационных систем в целом, без рассмотрения каких-либо конкретных вопросов. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ключевая цель заседания — это обеспечение безотказной работы абсолютно всех средств связи, коммуникаций, а также информационных систем.

Он также подчеркнул, что данное заседания проводится для изучения на уровне специалистов.

«Безусловно, заседание Совета безопасности осуществляется не для разбора кейсов — это вопрос для проработки на экспертном уровне», — добавил Песков.

Напомним, на заседании выступят секретарь Совбеза Николай Патрушев и вице-премьер России Дмитрий Рогозин.