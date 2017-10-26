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Политика
Путин обсудит с Совбезом безопасность информационных систем — Песков
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    Путин обсудит с Совбезом безопасность информационных систем — Песков

    14:00  26 Октября 2017
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    Путин обсудит с Совбезом безопасность информационных систем — Песков

    Москва, 26 октября. Российский лидер Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета безопасности РФ, посвященное работе средств связи и информационных систем в целом, без рассмотрения каких-либо конкретных вопросов. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

    По словам Пескова, ключевая цель заседания — это обеспечение безотказной работы абсолютно всех средств связи, коммуникаций, а также информационных систем. 

    Он также подчеркнул, что данное заседания проводится для изучения на уровне специалистов.

    Путин обсудит с Совбезом безопасность информационных систем — Песков

    «Безусловно, заседание Совета безопасности осуществляется не для разбора кейсов — это вопрос для проработки на экспертном уровне», — добавил Песков.

    Напомним, на заседании выступят секретарь Совбеза Николай Патрушев и вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #совбез
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