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СК РФ назвал единственную версию покушения на журналистку «Эха Москвы»
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    СК РФ назвал единственную версию покушения на журналистку «Эха Москвы»

    14:03  26 Октября 2017
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    СК РФ назвал единственную версию покушения на журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 26 октября. В настоящее время следственные органы рассматривают только одну версию покушения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр — причиной нападения является нездоровая психика напавшего на нее Бориса Грица. Об этом заявила сегодня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности, — заявили в СК. — В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем».

    СК РФ назвал единственную версию покушения на журналистку «Эха Москвы»

    При этом, как подчеркнули в Следственном комитете, «заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны».

    Ранее, напомним, адвокат Фельгенгауэр Сергей Бадамшин заявил, что существует версия, согласно которой покушение на Фельгенгауэр было «спланированной акцией с использованием человека, подготовленного для убийства», отметив, что не может озвучивать подробности. 

    В настоящее время СК РФ запрашивает у Израиля медицинскую документацию по Борису Грицу, который заявил в полиции, что Фельгенгауэр «сексуальной преследовала его через телепатический контакт».

    СК РФ назвал единственную версию покушения на журналистку «Эха Москвы»

    Автор: Валентин Меликов
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