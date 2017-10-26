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Госдума сократила процедуру рассмотрения блокировки нежелательных сайтов
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    Госдума сократила процедуру рассмотрения блокировки нежелательных сайтов

    15:00  26 Октября 2017
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    Госдума сократила процедуру рассмотрения блокировки нежелательных сайтов

    Москва, 26 октября. Государственная дума РФ предлагает блокировать работу сайтов нежелательных организаций во внесудебном порядке. Данный законопроект был принят в первом чтении в четверг.

    Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, на сегодняшний день действует норма, согласно которой позволяется (по решению Генеральной прокуратуры — Прим.ред.) признавать нежелательной работу западных организаций, которые представляют угрозу национальной безопасности и подрывают государственные устои, сообщает «Парламентская газета».

    Госдума сократила процедуру рассмотрения блокировки нежелательных сайтов

    По имеющимся данным, нежелательными признано 11 организаций, в том числе зарегистрированных в США, Великобритании, а также Румынии, которым запрещено распространять в России информацию. Однако, подчеркнул Швыткин, ни один из указанных сайтов не заблокирован.

    Отмечается, что для блокировки такого рода сайтов сотрудники правоохранительных органов должны направить заявление в Генпрокуратуру, последняя обращается в суд, который изучает дело и направляет его в Роскомнадзор.

    Госдума сократила процедуру рассмотрения блокировки нежелательных сайтов

    В последнем ведомстве блокируется работа сайта. Из-за длительного процесса процедура может затянуться на долгое время.

    Согласно законопроекту, предлагается допустить внесудебную блокировку нежелательных сайтов.  

    Автор: Дана Балан
    #россия #госдума #роскомнадзор #блокировка #сайты
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