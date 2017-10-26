СК проверит сообщения о детских уличных боях на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 26 октября. Камчатский следственный комитет проводит проверку информации о детских уличных боях.

Сообщения о том, что подростки заставляют учеников начальных классов драться и делают при этом денежные ставки на исход сражения, появились в СМИ после инцидента в городе Елизово, пишет «Свободная пресса».

Напомним, 18 октября трое подростков 16-17 лет заставили двух четвероклассников драться в лесу. Одного ребенка на место боя привели силой. Победителю вручили 200 рублей.

СКР заявил, что изучит и тщательно проверит все факты, описанные в связи с инцидентом средствами массовой информации.