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СК проверит сообщения о детских уличных боях на Камчатке
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    СК проверит сообщения о детских уличных боях на Камчатке

    13:44  26 Октября 2017
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    СК проверит сообщения о детских уличных боях на Камчатке

    Петропавловск-Камчатский, 26 октября. Камчатский следственный комитет проводит проверку информации о детских уличных боях.

    Сообщения о том, что подростки заставляют учеников начальных классов драться и делают при этом денежные ставки на исход сражения, появились в СМИ после инцидента в городе Елизово, пишет «Свободная пресса».

    Напомним, 18 октября трое подростков 16-17 лет заставили двух четвероклассников драться в лесу. Одного ребенка на место боя привели силой. Победителю вручили 200 рублей.

    СКР заявил, что изучит и тщательно проверит все факты, описанные в связи с инцидентом средствами массовой информации.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дети #драка #камчатка
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