NASA опубликовало фото гигантского объекта, заслонившего Солнце

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Москва, 26 октября. NASA показало фотоснимок камеры исследовательского спутника Solar, на котором видно гигантскую планету, заслоняющую Солнце.

Таинственный гигантский объект, с виду напоминающий планету, проплыл мимо камер Solar, на 45 минут практически на треть заслонив собой Солнце. Как объяснили ученые, для Луны данный объект слишком большой, и сказать точно, что это за небесное тело, они затрудняются.

Эксперты усомнились в правдивости сообщения Американского космического агентства. До сих пор непонятно, для чего нужно было проводить съемки во время пролета земного спутника, время которого известно заранее, уточнили ученые.

Уфологи предположили, что на фото запечатлена планета Нибиру, которая способна вызвать катастрофу на Земле. Также некоторые полагают, что космическим телом является Глория — двойник нашей планеты, который периодически появляется из другого измерения.