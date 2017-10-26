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Поклонская ответила на слова Собчак о «генетическом отребье»
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    Поклонская ответила на слова Собчак о «генетическом отребье»

    13:56  26 Октября 2017  /обновлено: 13:57  26 Октября 2017
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    Поклонская ответила на слова Собчак о «генетическом отребье»

    Москва, 26 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на заявление Ксении Собчак о «генетическом отребье» в России.

    Поклонская уверена, что своими «искрометными» текстами и заявлениями новоиспеченный кандидат в президента России пытается заявить о себе и втянуть ее в публичную полемику.

    Депутат считает, что таким образом Собчак пытается выстроить свою «избирательную кампанию». Кроме того, Поклонская считает, что точек соприкосновения между ней и Собчак «нет и быть не может».

    «Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как Вы «ласково» любите его называть», — опубликовала депутат на своей странице в Facebook.

    По словам Поклонской, человек, который хочет вести за собой людей, должен их в первую очередь любить и уважать.

    Поклонская ответила на слова Собчак о «генетическом отребье»

    Ранее Собчак дала интервью известному журналисту Юрию Дудю. В ходе беседы молодой человек спросил у Собчак: «Действительно ли ты считаешь, что люди, которых ты назвала генетическим отребьем (в интервью 2010 года — прим. ред.), проголосуют за тебя?». На что Ксения ответила, что словосочетание «генетическое отребье» применимо абсолютно ко всем людям, включая ее саму.

    «Эти слова (генетическое отребье — прим. ред.) применимы прежде всего ко мне, и к тебе, Юра, и ко всем здесь. Потому что мы стали результатом того, что происходило с нашей страной».

    Автор: Дима Оленин
    #поклонская #собчак
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