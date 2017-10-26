Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

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Киев, 26 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в протестном лагере под Верховной Радой в Киеве неожиданно обвинил власти Украины в совершении переворота, «шабаше на крови». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Протестный лагерь из более чем 50 палаток разбит под стенами парламента Украины и в соседнем Мариинском парке. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили собрал в лагере несколько сотен сторонников, число которых, как показывает практика, может увеличиваться до нескольких тысяч в случае проведения массовых акций.

Саакашвили заявил, что отныне будет жить в лагере, поскольку там безопаснее, и, кроме того, он считает такую позицию более демократичной.

«Знаете, вчера я переехал жить сюда в палатку. Вы знаете, какие у нас были майданы. У нас все эти лидеры всех поколений, я хорошо помню и первый Майдан, и второй Майдан. Лидеры приходили, выходили на сцену, фотографировались, говорили заготовленные речи, а потом уходили к себе, в свои большие палатки...т.е. в палаты, в «Конча-Заспа» к своим соседям из политических оппонентов. Там радостно с ними общались, вместе пили и вместе смеялись над всеми нами. Так всегда было. Тут есть люди, которые принимали участие в первом и втором Майданах. Вы тех лидеров в палатках вместе с вами видели или нет? Нет, правда? Они приходили тогда, когда вы уже уходили и оставляли им ключи от этих кабинетов. Они приходили только за ключами. Так вот я скажу, я вам обещаю, я буду вместе с вами пока это нужно, и я никогда не приду за ключом от кабинета, мы все вместе изменим правила игры», - пообещал Саакашвили.

Кроме того, лидер оппозиции неожиданно обвинил нынешние власти Украины в совершении переворота, «шабаше на крови», а также рассказал, что обнародует номер американской кредитной карточки Ивана Лозового, на которой будут аккумулироваться деньги для функционирования протестного лагеря.

«Они говорили о каком-то кровопролитии. Серьезно? Кто будет здесь кровь проливать? Это их план кровопролитие, это их план, потому что они пришли на шабаше крови и продолжают удерживать власть на шабаше крови, это шабашники крови и потому они так много говорят про кровь, про деньги, про олигархов. Это олигархи с деньгами, которые пришли и продолжают шабаш крови и потому они ни о чем больше не могут говорить. Здесь люди мирные, без денег, не прислужники олигархов, люди которые хотят наконец-то жить по-людски, неужели это непонятно. Здесь мы для того, чтобы показать, мы все равны перед законом, мы все равны в наших требованиях, мы все одинаковы, мы все едим одну кашу, мы все говорим на одном языке. И кстати про кашу. Они нам говорят: «Олигархи финансируют лагерь». А я точно знаю список десяти киевских ресторанов, которые приносят сюда каждый день завтрак, обед и ужин. Сегодня, когда я был в миграционной службе ко мне подошел молодой парень и говорит, вас обвиняют что олигархи вас финансируют, объявляйте номер счета. У нас тут собираются деньги, но завтра с утра будет объявлен номер американской кредитной карточки, нашего друга и соратника Ивана Лозового, это украинский американец, будет создан совет наблюдательный из видных общественных деятелей и с завтрашнего утра любой человек может перевести 10 гривен, 30 гривен, 100 гривен и отчетность будет публиковаться каждую неделю, чтобы все понимали, на что идут эти деньги», - рассказал политик.

Также бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на воскресенье, 29 октября, новое массовое собрание в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве – акция пройдет в 12 часов дня и участие в ней примут, как уверяют организаторы, десятки тысяч недовольных киевлян.

«Мы поднимем Киев! И я буду гордиться Киевом. Конечно я грузин, но я также считаю себя киевлянином, это мой родной город, я очень Киевом горжусь, и мы все поднимемся. Мы поднимем Киев, я абсолютно в этом убежден. Спасибо вам друзья, спасибо за вашу смелость. Удачи вам, успехов, у нас все получится кто бы что не говорил, мы победим и слава Украине», - заявил Саакашвили.

Напомним, под давлением протестующих Верховная Рада Украины еще 19 октября приступила к выполнению ряда их требований, отправив на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начав рассмотрение избирательного законодательства. Но теперь активисты настаивают еще на целом ряде требований, включая досрочные выборы президента.