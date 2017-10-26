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Политика
Путин: Более 90% территории Сирии освобождено от террористов
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    Путин: Более 90% территории Сирии освобождено от террористов

    13:57  26 Октября 2017  /обновлено: 14:04  26 Октября 2017
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    Путин: Более 90% территории Сирии освобождено от террористов

    Москва, 26 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что от террористов в Сирии к настоящему времени освобождено 90% территории этой страны.

    По словам российского лидера, в корне переломить ситуацию в Арабской республике удалось благодаря мужеству, четким и профессиональным действиям российский военнослужащих, участвующих в проведении антитеррористической операции в САР.

    «От террористов уже свободно более 90 процентов сирийской территории», — отметил глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов. 

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Сирии созданы все условия для прекращения братоубийственного конфликта.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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