Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана
Украина
Умеров рассказал о планах вернуться в Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Умеров рассказал о планах вернуться в Крым

    14:19  26 Октября 2017
    255

    Умеров рассказал о планах вернуться в Крым

    Киев, 26 октября. Вылетевший накануне в Турцию Ильми Умеров заявил о планах вернуться в Крым через какое-то время.

    «Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

    По словам Умерова, он постарается попасть в Крым через одну-две недели. В свою очередь Ахтем Чийгоз также рассказал о времени, проведенном в крымском следственном изоляторе.

    По словам Чийгоза, в СИЗО была «полнейшая изоляция».

    Напомним, что Ильми Умеров стал фигурантом уголовного дела после призывов нарушить территориальную целостность в России. В сентябре Симферопольский районный суд назначил Ульмерову два года колонии-поселения.

    Ахтем Чийгоз был осужден за беспорядки возле крымского парламента в феврале 2014 года.

    Ранее стало известно, что представители запрещенной в России организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» были выданы Турции. Об этом сообщил адвокат Умерова Марк Фейгин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    #крым #меджлис #умеров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        368
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        127
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4530
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        262