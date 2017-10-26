Умеров рассказал о планах вернуться в Крым

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Киев, 26 октября. Вылетевший накануне в Турцию Ильми Умеров заявил о планах вернуться в Крым через какое-то время.

«Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

По словам Умерова, он постарается попасть в Крым через одну-две недели. В свою очередь Ахтем Чийгоз также рассказал о времени, проведенном в крымском следственном изоляторе.

По словам Чийгоза, в СИЗО была «полнейшая изоляция».

Напомним, что Ильми Умеров стал фигурантом уголовного дела после призывов нарушить территориальную целостность в России. В сентябре Симферопольский районный суд назначил Ульмерову два года колонии-поселения.

Ахтем Чийгоз был осужден за беспорядки возле крымского парламента в феврале 2014 года.

Ранее стало известно, что представители запрещенной в России организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» были выданы Турции. Об этом сообщил адвокат Умерова Марк Фейгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.