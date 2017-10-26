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Ростовская пенсионерка убила бешеную лису голыми руками
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    Ростовская пенсионерка убила бешеную лису голыми руками

    13:39  26 Октября 2017
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    Ростовская пенсионерка убила бешеную лису голыми руками

    Ростов-на-Дону, 26 октября. Пожилая жительница Ростовской области подверглась нападению больной бешенством лисы, когда работала у себя дома на огороде. Решительная старушка убила больное животное голыми руками.

    Как сообщили в региональной станции по борьбе с болезнями у животных, инцидент с нападением бешеной лисы произошел в Кашарском районе Ростовской области.

    «Свободная пресса» сообщает, что за последние дни в Ростовской области было выявлено два случая бешенства у животных. Кроме молодой лисицы с бешенством, которая напала на пенсионерку, еще один случай был выявлен в городе Белая Калитва — там бешенством заразилась немецкая овчарка. Хозяин вовремя вызвал ветеринарную службу, заметив странное поведение животного.

    Ростовская пенсионерка убила бешеную лису голыми руками

    Всего с начала года в Ростовской области зафиксировано 18 случае бешенства у животных.

    Автор: Валентин Меликов
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