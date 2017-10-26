Дамаск: Минобороны РФ сообщило о нарушении режима перемирия на востоке провинции

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Москва, 26 октября. Министерство обороны России сообщает о пяти случаях нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Дамаск.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Дамаск (1) и Алеппо (4).Турецкие мониторинговые группы сообщили о четырех случаях стрельбы в провинциях Хама и Дамаск.

Военное ведомство России расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации конфликта как стабильную. Все случаи стрельбы были отмечены в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.