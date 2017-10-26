Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Сергей Степашин: Может, вообще не стоило увольнять Кобелева из «Динамо»
Весь мир
Дамаск: Минобороны РФ сообщило о нарушении режима перемирия на востоке провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск: Минобороны РФ сообщило о нарушении режима перемирия на востоке провинции

    13:28  26 Октября 2017
    47

    Дамаск: Минобороны РФ сообщило о нарушении режима перемирия на востоке провинции

    Москва, 26 октября. Министерство обороны России сообщает о пяти случаях нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Дамаск.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Дамаск (1) и Алеппо (4).Турецкие мониторинговые группы сообщили о четырех случаях стрельбы в провинциях Хама и Дамаск.

    Военное ведомство России расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации конфликта как стабильную. Все случаи стрельбы были отмечены в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России).

    Дамаск: Минобороны РФ сообщило о нарушении режима перемирия на востоке провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #перемирие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        63
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        99
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4436
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        240